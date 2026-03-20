20.03.2026 06:31:28

Pascal Biosciences: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Pascal Biosciences hat am 18.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.11.2025 abgelaufen war.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pascal Biosciences im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 46,15 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0,4 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,010 CAD. Im Vorjahr waren ebenfalls -0,010 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,55 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 1,70 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

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