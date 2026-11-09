Pashupati Cotspin öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Pashupati Cotspin hat am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,32 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Pashupati Cotspin 0,260 INR je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat Pashupati Cotspin 1,78 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 25,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,40 Milliarden INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at