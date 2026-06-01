Pashupati Cotspin präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Pashupati Cotspin hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,070 INR beziffert, während im Vorjahr 0,830 INR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 6,88 Milliarden INR gegenüber 6,37 Milliarden INR im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at