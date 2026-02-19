Pasinex Resources stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Pasinex Resources hat am 18.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Pasinex Resources hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,010 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at