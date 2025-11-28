Pasithea Therapeutics Aktie
WKN DE: A3C3B5 / ISIN: US70261F1030
|
28.11.2025 16:14:29
Pasithea Therapeutics Prices $60 Mln Public Offering To Advance MEK Inhibitor, Stock Up
(RTTNews) - Pasithea Therapeutics Corp. (KTTA) announced on Friday that it has set a price for a public offering of 80 million shares at $0.75 each, which should bring in around $60 million to help fund the development of their main product, PAS-004.
This offering is being backed by a group of investors focused on healthcare and is expected to wrap up by December 1, 2025. Pasithea intends to use the funds for research, clinical trials, and other corporate needs, which will help them keep operating until at least mid-2028.
PAS-004 is a new kind of oral MEK inhibitor and is now in Phase 1 studies for advanced cancers and plexiform neurofibromas linked to NF1.
KTTA is currently trading at $1.4650, up $0.40 or 38.27 percent on the Nasdaq.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pasithea Therapeutics Corp Registered Shsmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Pasithea Therapeutics Corp Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen etwas höher ins Wochenende -- US-Börsen beenden "Black Friday"-Handel im Plus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich am Freitag etwas fester. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen. Auch die US-Börsen legten zu. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen.