Pasithea Therapeutics Aktie

Pasithea Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C3B5 / ISIN: US70261F1030

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.11.2025 16:14:29

Pasithea Therapeutics Prices $60 Mln Public Offering To Advance MEK Inhibitor, Stock Up

(RTTNews) - Pasithea Therapeutics Corp. (KTTA) announced on Friday that it has set a price for a public offering of 80 million shares at $0.75 each, which should bring in around $60 million to help fund the development of their main product, PAS-004.

This offering is being backed by a group of investors focused on healthcare and is expected to wrap up by December 1, 2025. Pasithea intends to use the funds for research, clinical trials, and other corporate needs, which will help them keep operating until at least mid-2028.

PAS-004 is a new kind of oral MEK inhibitor and is now in Phase 1 studies for advanced cancers and plexiform neurofibromas linked to NF1.

KTTA is currently trading at $1.4650, up $0.40 or 38.27 percent on the Nasdaq.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Pasithea Therapeutics Corp Registered Shsmehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Pasithea Therapeutics Corp Registered Shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:02 November 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
12:16 KW 48: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11:47 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
28.11.25 November 2025: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
28.11.25 Neue Gewichtungen im Portfolio: Auf diese Aktien vertraute der Gates Foundation Trust im Zeitraum Q3 2025

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen etwas höher ins Wochenende -- US-Börsen beenden "Black Friday"-Handel im Plus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich am Freitag etwas fester. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen. Auch die US-Börsen legten zu. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen