Pasithea Therapeutics Aktie
WKN DE: A3C3B5 / ISIN: US70261F1030
|
28.11.2025 20:32:45
Pasithea Therapeutics Shares Surge Nearly 39% After $60 Mln Equity Raise
(RTTNews) - Pasithea Therapeutics Corp. (KTTA) gained 38.68%, rising $0.41 to $1.47, after the company announced it priced a $60 million public offering, issuing 80 million shares (or equivalent pre-funded warrants) at $0.75 per share.
The company said the net proceeds will support ongoing development of its lead drug candidate PAS-004, fund clinical trials and other corporate activities, and extend its cash runway through at least the first half of 2028.
On the day of the announcement, KTTA saw unusually heavy trading volume as investors reacted to the financing deal and renewed confidence in its pipeline. The stock's 52-week range is approximately $0.45 - $2.40.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pasithea Therapeutics Corp Registered Shsmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Pasithea Therapeutics Corp Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen etwas höher ins Wochenende -- US-Börsen beenden "Black Friday"-Handel im Plus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich am Freitag etwas fester. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen. Auch die US-Börsen legten zu. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen.