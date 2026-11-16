Pasithea Therapeutics vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Pasithea Therapeutics präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Pasithea Therapeutics vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,20 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,410 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at