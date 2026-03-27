Pasofino Gold vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Pasofino Gold hat am 25.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.01.2026 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,130 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at