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13.08.2026 06:31:29
Pason Systems: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Pason Systems hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,160 CAD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 100,8 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 96,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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