Pasona Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Pasona Group hat am 14.01.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Pasona Group vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,46 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -65,540 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,06 Prozent auf 77,56 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 77,61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at