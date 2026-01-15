|
15.01.2026 06:31:29
Pasona Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Pasona Group hat am 14.01.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Pasona Group vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,46 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -65,540 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,06 Prozent auf 77,56 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 77,61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!