Pasona Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Pasona Group hat am 15.07.2026 die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 39,87 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -64,440 JPY erwirtschaftet worden.

Pasona Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 79,03 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 80,33 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 90,070 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pasona Group -221,800 JPY je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Pasona Group 308,50 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,24 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 309,24 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at