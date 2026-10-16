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16.10.2026 06:31:29
Pasona Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Pasona Group hat sich am 15.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS lag bei 13,29 JPY. Im letzten Jahr hatte Pasona Group einen Gewinn von -15,920 JPY je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite hat Pasona Group im vergangenen Quartal 79,33 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pasona Group 76,97 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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