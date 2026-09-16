Pasqal Holding Stock Falls 4%

(RTTNews) - Pasqal Holding SA (PSQL) is down 3.63 percent, losing $0.28 to $7.49 on Wednesday. The decline comes with no new company-specific news to explain the move.

Pasqal Holding is currently trading at $7.49, down from the previous close of $7.77 after opening at $8.00 on the Nasdaq. The stock has traded between $7.00 and $8.00 during the session, with trading volume at 385,420 shares versus average volume of 466,485.

Pasqal Holding shares have traded between $7.00 and $24.69 over the past 52 weeks. The stock's current trading volume is below its average daily volume, while no new company announcement has been identified as a catalyst for the decline.