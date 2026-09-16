Bleichroeder Acquisition France Merger Sub 2 Aktie
WKN DE: A42M4L / ISIN: FR0014019QW4
|
16.09.2026 17:29:27
Pasqal Holding Stock Falls 4%
(RTTNews) - Pasqal Holding SA (PSQL) is down 3.63 percent, losing $0.28 to $7.49 on Wednesday. The decline comes with no new company-specific news to explain the move.
Pasqal Holding is currently trading at $7.49, down from the previous close of $7.77 after opening at $8.00 on the Nasdaq. The stock has traded between $7.00 and $8.00 during the session, with trading volume at 385,420 shares versus average volume of 466,485.
Pasqal Holding shares have traded between $7.00 and $24.69 over the past 52 weeks. The stock's current trading volume is below its average daily volume, while no new company announcement has been identified as a catalyst for the decline.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bleichroeder Acquisition France Merger Sub 2
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Bleichroeder Acquisition France Merger Sub 2
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bleichroeder Acquisition France Merger Sub 2
|7,45
|-4,12%