Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
22.06.2026 12:44:00
Pass Designer: Neue App erlaubt jedem, eigene Apple-Wallet-Pässe zu erstellen
Apple hat den Betatest einer neuen macOS-Anwendung begonnen: Mit Pass Designer können Organisationen eigene Apple-Wallet-Pässe bauen – samt schickem Design.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!