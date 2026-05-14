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14.05.2026 06:31:29
Passage Bio mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Passage Bio veröffentlichte am 12.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 2,36 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -5,000 USD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
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