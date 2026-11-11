Passage Bio präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Passage Bio hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,47 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Passage Bio ein Ergebnis je Aktie von -2,440 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at