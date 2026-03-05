Passage Bio zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Passage Bio stellte am 03.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 4,09 USD. Im Vorjahresquartal waren -4,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 14,350 USD. Im Vorjahr waren -21,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at