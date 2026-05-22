Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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22.05.2026 09:48:00
Passend zur Fußball-WM: Apple verbessert Sports-App
Apple baut seine kostenlose iOS-App für Sportsfreunde weiter aus. Mit der Anwendung soll man nun auch die Fußball-WM verfolgen können.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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