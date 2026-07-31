International Consolidated Airlines Aktie

International Consolidated Airlines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018

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31.07.2026 14:19:20

Passenger on British Airways mayday flight describes fear and shout of 'I don't want to die'

Edward Killiwick was on the flight that issued a distress call, before it landed safely at Heathrow earlier this month.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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