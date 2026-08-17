Passlogy hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Passlogy hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,86 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,410 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 76,4 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 81,4 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 34,48 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 16,81 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 306,27 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 338,61 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at