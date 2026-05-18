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18.05.2026 06:31:29
Passlogy verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Passlogy hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 30,70 JPY gegenüber -2,520 JPY im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Passlogy in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,51 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 74,5 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 88,1 Millionen JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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