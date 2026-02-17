Passlogy veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Passlogy lud am 16.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Passlogy hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 11,45 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 22,92 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 80,6 Millionen JPY – das entspricht einem Abschlag von 1,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 81,5 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at