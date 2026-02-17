|
17.02.2026 06:31:28
Passlogy veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Passlogy lud am 16.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Passlogy hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 11,45 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 22,92 JPY je Aktie gewesen.
Der Umsatz lag bei 80,6 Millionen JPY – das entspricht einem Abschlag von 1,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 81,5 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!