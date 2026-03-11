Passus Spolka Akcyjna Bearer stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Passus Spolka Akcyjna Bearer äußerte sich am 09.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,32 PLN. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 7,64 PLN je Aktie vermeldet.

Mit einem Umsatz von 34,6 Millionen PLN, gegenüber 59,4 Millionen PLN im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 41,72 Prozent präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 4,67 PLN beziffert, während im Vorjahr 6,47 PLN je Aktie in den Büchern standen.

Mit einem Umsatz von 97,34 Millionen PLN, gegenüber 107,50 Millionen PLN im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 9,45 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at