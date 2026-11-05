Passus Spolka Akcyjna Bearer veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Passus Spolka Akcyjna Bearer hat sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Passus Spolka Akcyjna Bearer hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 3,42 PLN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,19 PLN je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 54,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 36,6 Millionen PLN. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 16,8 Millionen PLN.

Redaktion finanzen.at