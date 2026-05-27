Pasupati Acrylon: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Pasupati Acrylon hat am 25.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,95 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,26 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 45,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,45 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,68 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 7,84 INR. Im letzten Jahr hatte Pasupati Acrylon einen Gewinn von 3,97 INR je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahr hat Pasupati Acrylon im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 63,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,10 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 6,19 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at