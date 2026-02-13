Pasupati Acrylon präsentierte Quartalsergebnisse

Pasupati Acrylon hat am 11.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,88 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,14 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 2,69 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,74 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at