Pasupati Acrylon: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Pasupati Acrylon hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 3,59 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Pasupati Acrylon 1,82 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,97 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,75 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,80 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at