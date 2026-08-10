Pasupati Acrylon stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Pasupati Acrylon hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3,07 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,200 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,28 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,38 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 2,16 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at