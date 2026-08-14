Pasupati Spinning Weaving Mills legte Quartalsergebnis vor

Pasupati Spinning Weaving Mills hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,68 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,020 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 25,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 260,0 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 207,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at