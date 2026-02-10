Pasupati Spinning Weaving Mills stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Pasupati Spinning Weaving Mills hat am 07.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,29 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,540 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 256,6 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Pasupati Spinning Weaving Mills 253,1 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at