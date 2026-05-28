Pasupati Spinning Weaving Mills stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Pasupati Spinning Weaving Mills hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 1,90 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Pasupati Spinning Weaving Mills 0,510 INR je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 282,0 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Pasupati Spinning Weaving Mills einen Umsatz von 278,5 Millionen INR eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,37 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 0,940 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Pasupati Spinning Weaving Mills 993,40 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,16 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 1,01 Milliarden INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at