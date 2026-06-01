Patagonia Gold legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Patagonia Gold ließ sich am 29.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Patagonia Gold die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 66,47 Prozent auf 2,8 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at