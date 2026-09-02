Patagonia Gold präsentierte Quartalsergebnisse

Patagonia Gold hat am 31.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Patagonia Gold in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,3 Millionen CAD im Vergleich zu 4,2 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at