Patagonia Gold stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Patagonia Gold hat am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Der Umsatz wurde auf 2,5 Millionen CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 13,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,9 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Patagonia Gold hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,040 CAD je Aktie gewesen.

Patagonia Gold hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 12,58 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 12,10 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at