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WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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02.06.2026 10:04:00
Patchday: Kritische Lücken ermöglichen Attacken auf Android 14, 15, 16
Google hat zahlreiche Softwareschwachstellen in verschiedenen Android-Versionen geschlossen. Es kann Schadcode auf Geräte gelangen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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