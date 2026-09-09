Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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09.09.2026 12:53:00
Patchday: Kritische Lücken ermöglichen Attacken auf Android 14, 15, 16 und 17
Der September-Patchday für Android schließt über 90 Sicherheitslücken, darunter mehr als 25 kritische Schwachstellen in Framework, System und Kernel.
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Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
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09.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones letztendlich schwächer (finanzen.at)
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09.09.26
|Handel in New York: Dow Jones verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
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09.09.26
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones notiert mittags im Minus (finanzen.at)
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09.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
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07.09.26
|Greg Abel setzt auf KI: Warum Berkshire Hathaway Alphabet-Aktien kauft (finanzen.at)
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03.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alphabet C (ex Google) von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
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03.09.26
|Aufschläge in New York: Anleger lassen Dow Jones zum Start steigen (finanzen.at)
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02.09.26
|Google spared break-up of online advertising monopoly (Financial Times)
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|05.02.25
|Alphabet C Halten
|DZ BANK
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|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|9 300,00
|-1,43%
|Alphabet A (ex Google)
|284,25
|0,04%
|Alphabet C (ex Google)
|281,90
|-0,11%