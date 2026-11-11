Adobe Aktie
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012
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11.11.2026 09:57:00
Patchday Adobe: Kritische Lücken mit Höchstwertung bedrohen Connect
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Angreifer können mehrere Softwareprodukte von Adobe attackieren und die volle Kontrolle über PCs erlangen.
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Nachrichten zu Adobe Inc.
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04.11.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Adobe-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adobe von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
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28.10.26
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27.10.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
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27.10.26
|Börse New York in Grün: So steht der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
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27.10.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 verbucht Zuschläge (finanzen.at)
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26.10.26
|Zuversicht in New York: Das macht der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.at)
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26.10.26
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22.10.26
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Analysen zu Adobe Inc.
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|Adobe Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Adobe Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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Anleger am heimischen Aktienmarkt halten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklimmt ein neues Rekordhoch. An den US-Börsen zeigt sich ein schwächerer Handel. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.