SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
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11.09.2026 11:44:00
Patchday SAP: Präparierte Netzwerkanfrage ebnet Weg für Abstürze
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Nachrichten zu SAP SE
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11.09.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.at)
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11.09.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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11.09.26
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11.09.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 klettert (finanzen.at)
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11.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX auf grünem Terrain (finanzen.at)
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11.09.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
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11.09.26
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11.09.26
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