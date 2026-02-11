SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|
11.02.2026 11:33:00
Patchday SAP CRM, S/4HANA: Angreifer können Datenbanken beschädigen
Am Patchday im Februar kümmert sich SAP um mehrere Sicherheitsprobleme in seinem Softwareportfolio.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
