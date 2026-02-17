Patel Engineering hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Patel Engineering hat am 14.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,82 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Patel Engineering 0,920 INR je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Patel Engineering im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12,39 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 12,06 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at