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12.08.2026 06:31:29
Patel Engineering: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Patel Engineering lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,98 INR gegenüber 0,890 INR im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde auf 12,81 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,33 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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