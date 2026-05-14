Patel Integrated Logistics: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Patel Integrated Logistics veröffentlichte am 12.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,43 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Patel Integrated Logistics 0,280 INR je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Patel Integrated Logistics im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,68 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 967,4 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 866,2 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1,38 INR gegenüber 1,13 INR je Aktie im Vorjahr.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 3,57 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Patel Integrated Logistics einen Umsatz von 3,43 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at