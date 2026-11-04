Patel Integrated Logistics: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Patel Integrated Logistics hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Patel Integrated Logistics hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,34 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,320 INR je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Patel Integrated Logistics mit einem Umsatz von insgesamt 1,10 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 941,3 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 16,59 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at