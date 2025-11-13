Patel Integrated Logistics stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Patel Integrated Logistics hat am 11.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0,32 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Patel Integrated Logistics noch ein Gewinn pro Aktie von 0,310 INR in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 941,3 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Patel Integrated Logistics 842,2 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at