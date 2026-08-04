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04.08.2026 06:31:29
Patel Integrated Logistics: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Patel Integrated Logistics hat am 03.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,240 INR je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Patel Integrated Logistics in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 46,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,14 Milliarden INR im Vergleich zu 779,8 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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