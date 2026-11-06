Patel Retail: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Patel Retail stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,97 INR, nach 3,59 INR im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Patel Retail in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,99 Milliarden INR im Vergleich zu 2,22 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at