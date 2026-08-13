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13.08.2026 06:31:29
Patel Retail mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Patel Retail veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,85 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,07 INR je Aktie in den Büchern standen.
Umsatzseitig wurden 3,10 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Patel Retail 1,82 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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