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27.05.2026 06:31:29
Patel Retail: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Patel Retail hat am 25.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 13,03 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Patel Retail ein Gewinn pro Aktie von 10,30 INR in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 28,91 Prozent auf 10,48 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 8,13 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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