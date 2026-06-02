Patels Airtemp (India): Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Patels Airtemp (India) hat am 30.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,59 INR, nach 8,22 INR im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 13,97 Prozent auf 895,2 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,04 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 18,78 INR gegenüber 30,18 INR je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite hat Patels Airtemp (India) im vergangenen Geschäftsjahr 2,53 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 34,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Patels Airtemp (India) 3,88 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at