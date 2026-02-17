|
17.02.2026 06:31:28
Patels Airtemp (India) gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Patels Airtemp (India) präsentierte in der am 14.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,86 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,96 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 33,47 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 588,1 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 883,9 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!