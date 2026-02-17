Patels Airtemp (India) gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Patels Airtemp (India) präsentierte in der am 14.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,86 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,96 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 33,47 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 588,1 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 883,9 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at